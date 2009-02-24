آتش بس در دره سوات پاکستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک روز پس از آنکه ارتش پاکستان اعلام کرد عملیات خود را در دره سوات متوقف می کند ستیزه جویان طالبان نیز اعلام کردند که برای مدتی نامعلوم عملیات خود را در این منطقه متوقف می کنند.

اعلام آتش بس از سوی طالبان همچنین پس از آن صورت می گیرد که دولت موافقت خود را با اجرای شریعت اسلامی از سوی این گروه در دره سوات اعلام کرده است.

برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا از توافق اخیر اسلام آباد و طالبان در دره سوات و واگذاری مجدد اداره این منطقه به طالبان ابراز نگرانی کرده اند.

مسلم خان سخنگوی طالبان گفت: ما بر آتش بس نامحدود توافق کره ایم.

وی همچنین گفت که صوفی محمد رهبر طالبان و داماد فضل الله از رهبران معنوی ارشد این گروه تصمیم گرفته تا با آزادی سه فرد ربوده شده از جمله دو سیاستمدار که اخیراً آنها را ربوده اند حسن نیت خود را نشان دهد.