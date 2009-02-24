یافتن راه حلی برای معضلات افغانستان مستلزم رایزنی کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار آهنی با توجه به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اسلامی ایران و ازبکستان و ظرفیت های وسیع همکاری، تقویت مناسبات بین دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار همچنین همکاری های دو کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی و تحولات افغانستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

آهنی ضمن تاکید بر ضرورت تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: جایگاه جهان اسلام ایجاب می کند که یک کرسی دائم در شورای امنیت داشته باشد.

معاون وزیرخارجه کشورمان در رابطه با تحولات افغانستان افزود: یافتن راه حلی برای معضلات افغانستان مستلزم رایزنی و همکاری های کشورهای منطقه است و حضور نیروهای خارجی و ناتو در افغانستان نه تنها کمکی به حل مسائل افغانستان نکرده بلکه موجب چند برابر شدن تولید مواد مخدر و گسترش تروریزم در این کشور شده است.

ناروف وزیرامورخارجه ازبکستان نیز با استقبال از گسترش روابط دو کشور بخصوص در بخش اقتصادی و بازرگانی که در سالهای اخیر روند صعودی داشته، ایران را به عنوان یکی از شرکاء مهم ازبکستان در منطقه نام برد و بیان داشت که ایران و ازبکستان می توانند در زمینه های مختلف روابط خود را گسترش دهند.

وزیرخارجه ازبکستان با اشاره به اجلاس آتی سران اکو در تهران اظهار داشت: ازبکستان در سطح عالی در این اجلاس شرکت خواهد کرد.وی تبادل نظر و مشاوره سیاسی بین دو کشور در مورد مسائل منطقه ای از جمله در مورد افغانستان را برای بهبود شرایط منطقه مفید اعلام کرد.

معاون وزیرخارجه کشورمان همچنین در ملاقات جداگانه ای با انور صالح بایف معاون منطقه ای وزیرامورخارجه ازبکستان ابعاد مختلف همکاری های بین دو کشور به ویژه همکاری های علمی و پژوهشی را مورد گفتگو قرار داد و با اشاره به زمینه های مشترک همکاری بر ضرورت انجام رایزنی های سیاسی دوره ای بین دو کشور در سطوح مختلف تاکید و با توجه به امکانات بالقوه دو کشور ضرورت بهره برداری از این امکانات و فرصت ها را خاطرنشان نمود.

صالح بایف نیز با اشاره به توانمندی های جمهوری اسلامی ایران بویژه در بخش های علمی، فنی و مهندسی ضمن استقبال از گسترش همکاری ها، ایران را شریک مهم ازبکستان در منطقه اعلام نمود.