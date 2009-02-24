مراسم زیارت از راه دور حضرت رسول (ص) در گلستان برپا است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به همت این اداره کل در پنج نقطه از شهرستان گرگان با هماهنگی های به عمل آمده با مسوولان هیئتهای مذهبی و هیئت امناء مساجد، مراسم روحبخش زیارت از راه دور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله درحال برگزاری است.

وی اظهار اشت: آستانه مبارک امامزاده عبدالله (ع)، روستای سرکلاته مسجد جامع، آستان مبارک امازاده روشن آباد، خیابان حضرت ولی عصر (عج) مسجد حضرت امیر(ع) و بلوار شهید باهنر، شهرک شهید شریعتی کوچه 15 فاطمیه شهرستان گرگان از جمله مکانهایی است که این مراسم روح بخش در آن درحال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستانهای آق قلا، گنبد، کردکوی، رامیان، علی آباد کتول، کلاله، آزادشهر و دیگر مناطق نیز این مراسم درحال اجرا است.

به گفته حجت الاسلام ولی نژاد، سخنرانی، عزاداری و اعزام کاروران از سوی هیئتهای مذهبی برای سفر زیارتی به مشهد مقدس از دیگر برنامه های ویژه سوگواری در این ایام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: در دهه آخرماه صفر حدود 250 مبلغ و مبلغه برای تبلیغ و سخنرانی به مساجد استان اعزام شده اند.