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۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

مراسم زیارت از راه دور حضرت رسول (ص) در گلستان برپا است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مراسم زیارت از راه دور همزمان با رحلت حضرت رسول(ص) در شهرهای مختلف استان در حال برگزاری است.

حجت الاسلام  نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به همت این اداره کل در پنج نقطه از شهرستان گرگان با هماهنگی های به عمل آمده با مسوولان هیئتهای مذهبی و هیئت امناء مساجد، مراسم روحبخش زیارت از راه دور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله درحال برگزاری است.

وی اظهار اشت: آستانه مبارک امامزاده عبدالله (ع)، روستای سرکلاته مسجد جامع، آستان مبارک امازاده روشن آباد، خیابان حضرت ولی عصر (عج) مسجد حضرت امیر(ع) و بلوار شهید باهنر، شهرک شهید شریعتی کوچه 15 فاطمیه شهرستان گرگان از جمله مکانهایی است که این مراسم روح بخش در آن درحال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستانهای آق قلا، گنبد، کردکوی، رامیان، علی آباد کتول، کلاله، آزادشهر و دیگر مناطق نیز این مراسم درحال اجرا است.

به گفته حجت الاسلام ولی نژاد، سخنرانی، عزاداری و اعزام کاروران از سوی هیئتهای مذهبی برای سفر زیارتی به مشهد مقدس از دیگر برنامه های ویژه سوگواری در این ایام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: در دهه آخرماه صفر حدود 250 مبلغ و مبلغه برای تبلیغ و سخنرانی به مساجد استان اعزام شده اند.

 

 

کد مطلب 839316

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