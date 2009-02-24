مجتمع فرهنگی چند منظوره در شهرستان رستم ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام عبدالرضا خوشنویس صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان رستم، با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این مجتمع از سال آینده آغاز می شود، افزود: به منظور رفع مشکلات فرهنگی شهرستان تازه تاسیس رستم و با توجه به نبود اداره تبلیغات اسلامی در این منطقه، مصوب شد برنامه هایی شامل ایجاد چند کانون فرهنگی، مستقر شدن تعدادی روحانی و برگزاری یک دوره آموزش تربیت مربی قرآن در این شهرستان اجرا شود.

وی افزود: همچنین برای گسترش فرهنگ دینی در این شهرستان و در صورت همکاری و تامین مکان لازم، راه اندازی شبکه اینترانت به صورت رایگان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه کشف نیاز در حرکت فرهنگی بسیار مهم است، افزود: پژوهش میدانی، نگاه عمودی به برنامه ها، اولویت اجرایی صحیح و دانش نظارت و ارزیابی درست به عنوان اساس کار همواره مطرح بوده است و مسئولان نیز باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.

شهرستان تازه تاسیس رستم در گذشته یکی از بخشهای شهرستان ممسنی به شمار می رفت که چندی پیش در پی ابلاغ اصلاحات جدید تقسیمات کشوری در استان فارس از سوی معاون اول رئیس جمهور به مرکزیت شهر مصیری با دو بخش مرکزی و سورنا تبدیل شد.