همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری زیستی، الکتروشیمی، حسگرها و بیوحسگرها، کاربرد رادیوشیمی در صنعت پزشکی، تهیه و شناسایی ترکیب های آلی و معدنی، شیمی محاسباتی، خوردگی، تصفیه آب، پساب و پوشش های صنعتی، روش های تهیه و شناسایی نانو مواد و کاربردهای آنها در صنعت پزشکی، یافته های نوین بیوشیمی در شاخه شیمی آلی از جمله محورهای این همایش است.

از دیگر محورهای این همایش، شیمی معدنی و شیمی فیزیک، نوآوری در جداسازی، استخراج و کاربرد آنها در پزشکی، صنعت و محیط زیست، نوآوری در تهیه کاتالیست ها، بیوکاتالیست ها، بررسی سینیک و مکانیسم واکنش های مربوطه است.