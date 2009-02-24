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۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی برگزار می شود

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی برگزار می شود

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 اسفند ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری زیستی، الکتروشیمی، حسگرها و بیوحسگرها، کاربرد رادیوشیمی در صنعت پزشکی، تهیه و شناسایی ترکیب های آلی و معدنی، شیمی محاسباتی، خوردگی، تصفیه آب، پساب و پوشش های صنعتی، روش های تهیه و شناسایی نانو مواد و کاربردهای آنها در صنعت پزشکی، یافته های نوین بیوشیمی در شاخه شیمی آلی از جمله محورهای این همایش است.

از دیگر محورهای این همایش، شیمی معدنی و شیمی فیزیک، نوآوری در جداسازی، استخراج و کاربرد آنها در پزشکی، صنعت و محیط زیست، نوآوری در تهیه کاتالیست ها، بیوکاتالیست ها، بررسی سینیک و مکانیسم واکنش های مربوطه است.

کد مطلب 839319

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