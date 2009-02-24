100 اثر به دبیرخانه همایش ملی "نظارت همگانی" خرم آباد ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام جهانبخش غدیری روز گذشته در حاشیه همایش نظارت همگانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، به خبرنگار مهر گفت: از این تعداد اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، 15 مقاله در کتابی با عنوان "همایش نظارت همگانی" به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه این همایش علمی - سیاسی به مدت دو روز در دانشگاه آزاد خرم آباد برگزار می شود، یادآور شد: در طول مدت برگزاری همایش ملی نظارت همگانی هشت مقاله از اندیشمندان و پژوهشگران کشوری ارائه خواهد شد.

دبیر همایش ملی نظارت همگانی یادآور شد: این همایش با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در لرستان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای مرکز لرستان، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، شهرداری خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی و حوزه علمیه کمالیه خرم آباد برگزار می شود.

حجت الاسلام غدیری خاطرنشان کرد: همچنین در حاشیه این همایش ملی یک نمایشگاه جنبی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

وی برگزاری کارگاه شناسایی نیروی انسانی امر به معروف و نهی از منکر را به مدت دو روز در حاشیه این همایش از دیگر برنامه ها عنوان کرد و افزود: همچنین کانون شهروند مسئول در دانشگاه آزاد خرم آباد همزمان با این همایش آغاز به کار خواهد کرد.