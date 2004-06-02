رئيس پليس كراچي بركنار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه اين تصميم براي اخراج سه تن از افسران عالي رتبه پليس از جمله اسد اشرف ملك رئيس پليس كراچي به دنبال بمب گذاري در مسجد شيعيان كه به كشته شدن دست كم 20 نفر انجاميد ، در جلسه اي با حضور سران دولت ايالت سند اتخاذ شد.

محمد علي ماهر نخست وزير اين ايالت در گفتگو با خبرنگاران گفت : اين افسران به دليل ناموفق بودن در انجام وظيفه بركنار شدند .



گفتني است عمليات انتحاري در مسجد مسلمانان شيعه در شهر بندري كراچي در پاكستان حداقل 19 كشته و ده ها مجروح برجاي گذاشت.اين عمليات يك روز پس از كشته شدن يكي از مفتيان سني در پاكستان به وقوع پيوست .



كراچي اخيراً صحنه درگيريها و خشونتهاي جديدي بين نيروهاي نظامي پاكستان، اكثريت سني و اقليت شيعه بوده است و گفتني است كه از سالهاي 1980 بيش از 4000 نفر در اين درگيريها كشته شده اند.