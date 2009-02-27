جزئیات آزمون جامع علوم پایه داروسازی، پزشکی و دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی، سی امین دوره امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی و سی یکمین دوره امتحان جامع علوم پایه داروسازی است به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی که به تربیت این دانشجویان می پردازند، برگزار می شود.

آزمون جامع علوم پایه در پایان سال تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که دوره علوم پایه را گذرانده اند، برگزار می شود و دانشجویان برای ادامه تحصیل خود ملزم به قبولی در آزمون هستند.

کلید اولیه سئوالات امتحان ساعت 18 روز پنجشنبه 15 اسفندماه سال جاری در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در دسترس دانشجویان قرار می گیرد و دانشجویان تا پایان وقت اداری روز 18 اسفندماه فرصت دارند اعتراض خود را نسبت به کلید اولیه آزمون ارسال کنند.

نتایج نهایی آزمون های پیش کارورزی در رشته پزشکی و جامع علوم پایه در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی روز پنجشنبه 27 اسفند ماه سال جاری اعلام خواهد شد.