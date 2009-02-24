عضو جدید شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی ، سید محمد آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی ضمن قدردانی از زحمات عباسی عضو قبلی ، مسعود هاشم زاده را در سمت عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کشورمان معرفی کرد.

در متن یاد شده آمده است: در اجرای ماده 14 قانون سازمان نظام دامپزشکی ، با عنایت با احراز اکثریت آراء اعضای علی البدل، جنابعالی به عنوان جایگزین عضو اصلی شورای مرکزی معرفی می گردید.

با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی، رجاء واثق دارم با اتحاد همبستگی، همدلی و همراهی اعضای شورای مرکزی، در اعتلا و ارتقا نقش و جایگاه حرفه مقدس دامپزشکی و اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مفید و موثر خواهیم بود.