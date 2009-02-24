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۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

عضو جدید شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ایران معرفی شد

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران طی حکمی عضو جدید شورای مرکزی این سازمان را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی ، سید محمد آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی ضمن قدردانی از زحمات عباسی عضو قبلی ، مسعود هاشم زاده را در سمت عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کشورمان معرفی کرد.

در متن یاد شده آمده است: در اجرای ماده 14 قانون سازمان نظام دامپزشکی ، با عنایت با احراز اکثریت آراء اعضای علی البدل، جنابعالی به عنوان جایگزین عضو اصلی شورای مرکزی معرفی می گردید.

با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده جنابعالی، رجاء واثق دارم با اتحاد همبستگی، همدلی و همراهی اعضای شورای مرکزی، در اعتلا و ارتقا نقش و جایگاه حرفه مقدس دامپزشکی و اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مفید و موثر خواهیم بود.

کد مطلب 839337

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