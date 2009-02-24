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۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۲۱

پادشاه بحرین در دیدار محصولی:

روابط مستحکم تهران و منامه مانع تحقق اهداف بدخواهان است

روابط مستحکم تهران و منامه مانع تحقق اهداف بدخواهان است

حمدبن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در دیدار صادق محصولی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد:روابط مستحکم میان تهران و منامه باید همچنان ادامه یابد تا کسانی که خواهان نا امنی در منطقه هستند به اهداف خود دست نیابند. مرتبط

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدبن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در دیدار صادق محصولی که شب گذشته به دعوت همتای بحرینی خود برای شرکت در اجلاس امنیتی منامه به بحرین سفر کرده است ، این سفر را باعث تقویت اجلاس امنیتی منامه و روابط دوجانبه دانست.

پادشاه بحرین با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور ایران و بحرین اظهارداشت: امنیت ایران برای همه کشورهای منطقه مهم است و برای پایدار کردن امنیت در منطقه نیاز به همکاری و هماهنگی کشورها با یکدیگر است وما در سیاست برادرانه جمهوری اسلامی ایران درقبال بحرین هیچگونه شک و شبهه ای نداریم نگرانی ما از این بود که برخی طرف ها از بعضی مسائل سوء استفاده کنند و بر ایجاد نا امنی در منطقه تاثیر بگذارند.

پادشاه بحرین با تاکید بر اینکه آمریکا به هیچ وجه به فکر برقراری دموکراسی در دیگر کشورها نبوده است، گفت: دوران زعامت و رهبری آمریکا به سر آمده است و به نظر می رسد رویه ای معتدل و متعادل در حال جایگزین شدن به جای آن است.

وی ابراز امیدواری کرد: هماهنگی لازم دو کشور در زمینه مسائل امنیتی سرآغازی برای گسترش روابط در دیگر حوزه ها باشد.

پادشاه بحرین تاکید کرد: روابط مستحکم میان تهران و منامه باید همچنان ادامه یابد تا کسانی که خواهان نا امنی در منطقه هستند به اهداف خود دست نیابند.

محصولی وزیر کشور نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و برادرانه با بحرین گفت: روابط دو کشور، رابطه صمیمانه و گرم است و با شیطنت های دشمنان آسیبی به آن نمی رسد. تهران و منامه به کسی اجازه نمی دهند که به هر علت باعث تفرقه میان دو کشور و مانع از پیشبرد روابط دوجانبه شوند.

وزیر کشور گفت: تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و تقویت روابط دو و چند جانبه با این کشورها به ویژه بحرین است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است با همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس می توان امنیت را در منطقه پایدار کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه بحرین را امنیت خود می داند و تهران هیچ گونه محدودیتی برای ارتقای روابط با منامه تا بالاترین سطح ندارد.

وزیر کشور در این دیدار از طرف رئیس جمهوری اسلامی ایران از پادشاه بحرین برای سفر به تهران دعوت کرد.

کد مطلب 839355

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