امضای پنج سند همکاری ایران و جیبوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات مشترک هیئت های عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جیبوتی به منظور بررسی راه های گسترش بیشتر روابط دوجانبه در کاخ ریاست جمهوری جیبوتی برگزار و در پایان این مذاکرات 5 سند همکاری امضا شد.

چهار سند در زمینه همکاری وزارت امور خارجه دو کشور، لغو روادید سیاسی و خدمت ، سند کمک توسعه ای و سند مربوط به احداث مرکز فنی و حرفه ای در جیبوتی ، به امضای منوچهر متکی و محمد علی یوسف وزیران خارجه ایران وجیبوتی رسید.

سند اعطای خط اعتباری جمهوری اسلامی ایران به جیبوتی را پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و حاماهایت رئیس کل بانک مرکزی جیبوتی امضا کردند.

رئیس جمهور در این مذاکرات با ابراز خرسندی از سفر به جیبوتی ، به اشتراکات دو ملت مسلمان ایران و جیبوتی اشاره و اظهارداشت: ایران در توسعه روابط با جیبوتی هیچ محدودیتی ندارد و خود را همیشه در کنار مردم جیبوتی حس می کند.

در آغاز این مذاکرات ، اسماعیل عمر گیله رئیس جمهور جیبوتی نیز با تشکر از حضور احمدی نژاد و هیئت همراه از سطح خوب روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد.

رئیس جمهور جیبوتی با تاکید بر اینکه ایران تحت حمایت شما ثابت کرده است مواضع درستی دارد، یادآور شد: حرکت پرشتاب ایران در مسیر توسعه نشان داد جهان معاصر می تواند روی آن حساب کند. ایران ثابت کرده است با هدایت درست شما و دیگر مسئولان در رشد و توسعه به ویژه در زمینه خودکفایی و دستیابی به فناوری های روز موفق بوده است.

عمر گیله خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری باثبات و خواهان همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورهاست.

رئیس جمهور جیبوتی با اشاره به موفقیت ایران در دستیابی به فناوری های صلح امیز هسته ای گفت: ما درک نمی کنیم وقتی ایران به این فناوری ها به دست فرزندان خودش دست می یابد چرا با مخالفت کسانی روبه رو می شود که خودشان این فناوری را دارند اما می گویند به ملت ابران اعتماد نمی کنیم. چنین حرفی را به هیچ عنوان نمی پذیریم و به ملت و رهبران ایران هم اعتماد کامل داریم و این موفقیت را حق آنان می دانیم.