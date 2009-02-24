اسرائیل ناقض قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترندنیوز آذربایجان از بروکسل، لوئیسا مورگانتینی گفت:"اسرائیل به حقوق بشر و قوانین بین المللی احترام نگذاشته و اتحادیه اروپا باید توسعه روابط را با آن متوقف کند".

وی گفت: اگر ما از راه حل دو دولت و دو ملت حمایت می کنیم این بدان معنی است جامعه جهانی هم باید در راستای توقف شهرک سازی، بسته بودن گذرگاهها، تحمیل تحریم های اقتصادی[علیه فلسطینیها] و تهاجم نظامی اسرائیل اقدام کند.

مورگانتینی افزود: آنچه که تاکنون من بر روی زمین در غزه مشاهده کرده ام از جمله؛ تخریب مدارس ، بیمارستانها، مناطق و نواحی صنعتی، و کشتار غیر نظامیان که در تهاجم اخیراسرائیل به غزه بوقوع پیوسته ،نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو بوده است.

وی همچنین مخالفت اتحادیه اروپا را با کشتار شهروندان اسرائیلی نیز اعلام و بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین تاکید کرد.