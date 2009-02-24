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۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۰

معاون پارلمان اروپا :

اسرائیل ناقض قوانین بین المللی است

اسرائیل ناقض قوانین بین المللی است

معاون پارلمان اروپا تاکید دارد که این اتحادیه باید توسعه روابط خود با اسرائیل را به سبب بی اعتنایی این رژیم به حقوق بشر متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترندنیوز آذربایجان از بروکسل، لوئیسا مورگانتینی گفت:"اسرائیل به حقوق بشر و قوانین بین المللی احترام نگذاشته و اتحادیه اروپا باید توسعه روابط را با آن متوقف کند".

وی گفت: اگر ما از راه حل دو دولت و دو ملت حمایت می کنیم این بدان معنی است جامعه جهانی هم باید در راستای توقف شهرک سازی، بسته بودن گذرگاهها، تحمیل تحریم های اقتصادی[علیه فلسطینیها] و تهاجم نظامی اسرائیل اقدام کند.

مورگانتینی افزود: آنچه که تاکنون من بر روی زمین در غزه مشاهده کرده ام از جمله؛ تخریب مدارس ، بیمارستانها، مناطق و نواحی صنعتی، و کشتار غیر نظامیان که در تهاجم اخیراسرائیل به غزه بوقوع پیوسته ،نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو بوده است.

وی همچنین مخالفت اتحادیه اروپا را با کشتار شهروندان اسرائیلی نیز اعلام و بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین تاکید کرد.

کد مطلب 839360

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