  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۴

ارسال بیمه‌نامه آتش‌سوزی به 80 درصد منازل تهران

ارسال بیمه‌نامه آتش‌سوزی به 80 درصد منازل تهران

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از ارسال بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی به 80 درصد منازل مسکونی شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی‌بیگی در این باره گفت: بر اساس طرح بیمه رایگان منازل مسکونی شهر تهران تاکنون مبلغ 500 میلیون تومان خسارت برای آتش‌سوزی منازل مسکونی به شهروندان تهرانی پرداخت شده است.

وی در ادامه یادآور شد: برخی از پیمانکارانی که ماموریت ارسال بیمه‌نامه‌ها به منازل شهروندان را داشتند مقداری در انجام تعهد خود قصور کردند و احتمالا تعدادی از بیمه‌نامه‌ها را به نشانی‌های درست نفرستادند و در چند مورد هم گزارش‌هایی مبنی بر تحویل نشدن صحیح بیمه‌نامه‌ها داشتیم.

حاجی‌بیگی همچنین از تهرانی‌ها خواست پس از دریافت بیمه‌نامه‌ها فرم‌های مربوط را تکمیل کنند و به سازمان آتش‌نشانی بفرستند تا سازمان بتواند برای تمدید بیمه برای سال‌های بعد اقدام کند.

کد مطلب 839395

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها