به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی‌بیگی در این باره گفت: بر اساس طرح بیمه رایگان منازل مسکونی شهر تهران تاکنون مبلغ 500 میلیون تومان خسارت برای آتش‌سوزی منازل مسکونی به شهروندان تهرانی پرداخت شده است.

وی در ادامه یادآور شد: برخی از پیمانکارانی که ماموریت ارسال بیمه‌نامه‌ها به منازل شهروندان را داشتند مقداری در انجام تعهد خود قصور کردند و احتمالا تعدادی از بیمه‌نامه‌ها را به نشانی‌های درست نفرستادند و در چند مورد هم گزارش‌هایی مبنی بر تحویل نشدن صحیح بیمه‌نامه‌ها داشتیم.

حاجی‌بیگی همچنین از تهرانی‌ها خواست پس از دریافت بیمه‌نامه‌ها فرم‌های مربوط را تکمیل کنند و به سازمان آتش‌نشانی بفرستند تا سازمان بتواند برای تمدید بیمه برای سال‌های بعد اقدام کند.