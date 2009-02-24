به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجیبیگی در این باره گفت: بر اساس طرح بیمه رایگان منازل مسکونی شهر تهران تاکنون مبلغ 500 میلیون تومان خسارت برای آتشسوزی منازل مسکونی به شهروندان تهرانی پرداخت شده است.
وی در ادامه یادآور شد: برخی از پیمانکارانی که ماموریت ارسال بیمهنامهها به منازل شهروندان را داشتند مقداری در انجام تعهد خود قصور کردند و احتمالا تعدادی از بیمهنامهها را به نشانیهای درست نفرستادند و در چند مورد هم گزارشهایی مبنی بر تحویل نشدن صحیح بیمهنامهها داشتیم.
حاجیبیگی همچنین از تهرانیها خواست پس از دریافت بیمهنامهها فرمهای مربوط را تکمیل کنند و به سازمان آتشنشانی بفرستند تا سازمان بتواند برای تمدید بیمه برای سالهای بعد اقدام کند.
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