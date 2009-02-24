تبادل تجاری آلمان و ایران افزایش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در این باره گزارش می دهد که بر خلاف کاهش ارزش تضمین های اعتباری جدید به مؤسساتی که با ایران همکاری تجاری دارند، اما صادرات این کشور به ایران در سال گذشته رشد داشته است.

بر اساس آمار رسمی در این کشور، آلمان طی چند سال اخیر یکی از شرکای تجاری مهم ایران بوده و این در حالی است که این کشور تحت فشار آمریکاست تا این رابطه را با ایران کم کند.

رویترز می نویسد: بر خلاف آمارهای وزارت اقتصاد آلمان که در آن کاهش نشان داده می شود، ارقام ارائه شده از سوی اداره آمار فدرال این کشور نشان دهنده رشد صادرات به ایران است.

بر این اساس صادرات آلمان به ایران در سال 2007 به میزان 6/3 میلیارد یورو بوده که این رقم در سال 2008 به میزان 92/3 میلیارد بوده است و این خبرگزاری اینگونه نتیجه گیری می کند که مؤسسات بدون توجه به شبکه ایمنی تضمین های صادراتی در حال افزایش تلاش خود برای صادرات به ایران هستند.