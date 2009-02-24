تلاش رژیم صهیونیستی برای تجزیه و تضعیف سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، مصر و اتحادیه عرب در نشستی که در پارلمان مصر برگزار شد، اعلام کردند : دعوت هایی که برای دخالت بین المللی در امور ایالت دارفور درغرب سودان ارائه می شود، بر این مسئله تاکید دارد که سودان هم مانند عراق و سومالی هدف قرار گرفته است.

دولت مصر و اتحادیه عرب همچنین رژیم صهیونیستی و دیگر طرف های بین المللی را متهم به تلاش برای تقسیم سودان کردند تا نقش و جایگاه این کشور در سطح جهان عرب تضعیف شود.

دراین حال برخی از سازمان های قانونی مصر خواستار آن شدند تا قاهره با وجود تلاش های بین المللی و منطقه ای از جمله تلاش رژیم اسرائیل برای تقسیم سودان از این کشور حمایت کند.

این سازمان ها تاکید دارند که امنیت سودان جزئی از امنیت مصر محسوب می شود و هر خطری که برای امنیت سودان پیش بیاید بر امنیت مصر اثر می گذارد.

این درحالی است که دادگاه بین المللی جنایت جنگی در نظر دارد چهارم ماه آتی میلادی، حکم خود را درباره عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که مورد نفرت غرب است، صادر کند.