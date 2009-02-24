انگلیس باید بدون جانبداری وارد مذاکرات سازش شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارنوت، شیخ سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه رویکردهای دولت انگلیس را در قبال اسرائیل بسیار جانبدارانه توصیف کرد اما درعین حال کمک این کشور به حل اختلافات در خاورمیانه را ضروری دانست.

وی که با شبکه اسکای نیوز گفتگو می کرد، افزود: اگر ما در صدد حل مسئله اسرائیلی- فلسطینی هستیم آنگاه شما نمی توانید در آن به عنوان دوست یکی از طرف ها و به ضرر طرف دیگر نگاه کنید".

ولیعهد بحرین در پاسخ به این پرسش که آیا او انگلیس را طرفدار اسرائیل می داند؟ گفت: همه[جهان عرب] چنین پنداری و احساسی از موضع دولت انگلیس دارند اما این به معنی آن نیست که خواهان وارد شدن این کشور در میانجیگیری صلح خاورمیانه نیستیم.

آل خلیفه افزود:"ما نیاز به ورود بریتانیا به این عرصه هستیم و نیاز داریم تا حتماً این کشور بی طرف باشد".

شیخ سلمان بن حمد بن عیسی آل خلیفه خاطر نشان کرد: انگلیس باید برای صلح با میانه روها همکاری کرده و از دامن زدن به افراطی گری بپرهیزد.

وی خواستار زمین در برابر صلح برای پایان دادن به مناقشه اسرائیلی - فلسطینی شد.

این مقام بحرینی همچنین موضع و اظهارات دولت جدید آمریکا درقبال صلح خاورمیانه را مورد خطاب قرار داد و گفت که البته در این باره ما صبر خواهیم کرد تا اقدامات عملی را از سوی آنها ببینیم.