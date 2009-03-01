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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ترجمه امامی از قرآن پس از 18 سال تجدید چاپ می‌شود

ترجمه امامی از قرآن پس از 18 سال تجدید چاپ می‌شود

ابوالقاسم امامی از تجدید چاپ ترجمه‌ خود از قرآن کریم خبر داد که پیش از این در سال‌های 70 و 77 به چاپ رسیده بود.

ابوالقاسم امامی مصحح و مترجم آثار ادبی و عرفانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترجمه‌ای که از قرآن انجام داده گفت: سال‌ها پیش ترجمه‌ای از قرآن کریم انجام دادم که دو بار توسط دو ناشر چاپ شد؛ این دو اثر هم اکنون در حال تجدید چاپ هستند.

وی افزود: ترجمه مذکور یکبار به صورت نفیس و در چاپی مرغوب سال 70 توسط انتشارات نگار (سازمان اوقاف و امور خیریه) و یکبار نیز به صورت عادی در سال 77 توسط انتشارات اسوه چاپ شد.

امامی اضافه کرد: در حال حاضر نسخه‌های چاپ دوم این هر دو اثر را بررسی می‌کنم و به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک به بازار بیاید.

این مترجم قرآن کریم در پایان تاکید کرد: من با در پیش گرفتن راهی تازه در ترجمه قرآن در حال برداشتن گامی هر چند لرزان برای صحیح‌خوانی آن توسط فارسی‌زبانان هستم.

ابوالقاسم امامی به خاطر این ترجمه از قرآن کریم در سال 1377 تقدیرنامه و جایزه ویژه‌ای را از دست سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دریافت کرد.

کد مطلب 839406

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