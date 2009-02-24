کرینکو فردا به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی کرینکو که قرار است در راس هیاتی به تهران سفر کند، فردا چهارشنبه از نیروگاه اتمی بوشهر و بخش‌های مختلف آن بازدید می‌کند.

کرینکو و آقازاده پس از بازدید از نیروگاه بوشهر در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران خارجی و داخلی پاسخ می دهند.

نیروگاه اتمی بوشهر هزار مگاواتی و از نوع آب سبک است که در 15 کیلومتری جنوب شهر بوشهر قرار دارد.

پیش از این معاون وزیر امور خارجه روسیه از سفر رئیس شرکت روس اتم به ایران در آینده ای نزدیک برای مذاکره درباره نیروگاه بوشهر خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکسی بارادافکین" در مصاحبه با ریانوستی با اعلام این مطلب تاکید کرده بود: نیروگاه اتمی بوشهر در زمانی که با ایران موافقت شده، راه اندازی می شود و به نوبه خود می توانم تائید کنم که ما همانند سابق از این استقبال می کنیم که نیروگاه بوشهر را در زمانی که مورد موافقت قرار گرفته است، راه اندازی کنیم .

به گفته وی، عرضه سوخت هسته ای از روسیه برای نیروگاه بوشهر در سال 2008 تاکیدی آشکارا بر تغییر ناپذیر بودن و جدیت روسیه در راه اندازی اولین نیروگاه اتمی ایران است.

بر اساس اولین تاریخ مورد توافق میان تهران - مسکو قرار بود این نیروگاه در هشتم ژوئن 1999 میلادی تکمیل شود اما تاریخ بهره برداری از واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون حدود 10 سال است به تعویق افتاده ، روسیه یکی از دلایل تاخیر در تکمیل این نیروگاه را تبدیل سیستم غربی نیروگاه به سیستم شرقی اعلام کرده است.

برخی منابع از پیش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در سفر فردای کرینکو به ایران خبر داده اند.