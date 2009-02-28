تولید گونه مقاوم گل محمدی توسط محققان استان کرمان

دکتر بهمن پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مرکز بر اساس اولویتهای تحقیقاتی سازمان جهادکشاورزی گامهایی در جهت رفع مشکلات بخشهای زراعت و باغبانی، فنی و مهندسی کشاورزی، گیاهپزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، دام، شیلات و خاک و آب برداشته است، گفت: از جمله این اقدامات می توان به معرفی ارقام بذر و نهال و اجرای طرحهایی در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد.

وی به بیان اولویتهای تحقیقاتی این مرکز پرداخت و افزود: اولویتهای تحقیقاتی به دو بخش محصولی وغیرمحصولی تقسیم می شود. اولویت محصولی از طرف موسسات استان به مرکز اعلام می شود. اولویت غیرمحصولی نیز عبارت است از تحقیقات آبخیزداری، منابع طبیعی و دام که در این خصوص آخرین اولویت تغذیه دام مانند گاو و گوسفند و به طور محدود طیور مد نظر است.

پناهی به اقدامات این مرکز در بخش گیاهان دارویی اشاره کرد و اظهار داشت: استان کرمان یکی از مناطق غنی گیاهان دارویی کشور است که از سالهای گذشته تحقیقات در خصوص شناسایی گونه های گیاهی و چگونگی استخراج اسانس یا عصاره های دارویی در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: مهمترین این نوع گیاهان، گل محمدی است که در این زمنیه اقدام به تولید و معرفی گونه بومی و مقاوم این گیاه در استان کردیم. فاز اول این طرح اجرا شد که طی آن رقم جدیدی در مناطق مختلف استان معرفی شد که بیشترین سازگاری را در سطح استان دارد.

پناهی ادامه داد: مطالعات در زمینه گیاهان دارویی بومی استان چون زیره، بابونه، شیرین بیان و حنا ادامه دارد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان با تاکید بر اینکه محصول تولیدی در استان کرمان به صورت ارگانیک است، خاطرنشان کرد: طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با مرتع، جنگل و گیاه شناسی گونه های گیاهی در حال انجام است که در این راستا موفق به ایجاد هرباریوم نسبتا غنی از انواع گیاهان شویم ضمن آنکه بر روی محصولاتی چون ذرت، جو، چغندر قند، محصولات باغی خرما، یونجه، کلزا، گلرنگ، گردو و بادام طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا داریم.

وی با تاکید بر اینکه از یافته های تحقیقاتی در این مرکز 70 مقاله پژوهشی در مجلات ISI و مقالات علمی ترویجی چاپ شده است، گفت: علاوه بر این پژوهشگران مرکز موفق شدند برای اولین بار در سطح کشور و دنیا تعداد 4 "سوش" قارچ و باکتری در گل محمدی، گردو و خرما گزارش دهند.

پناهی با تاکید بر اینکه تاکنون طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه شناسایی ارقام گردو، کاهش تبخیر، شناخت مناطق اکولوژیک و استفاده از آبهای نامتعارف و سیستمهای آبیاری تحت فشار اجرا شده است، ادامه داد: بررسی امکان پرورش ماهی قزل آلا در آبهای بلااستفاده، شناسایی باکتری عامل سرخشکیدگی درختان پسته در استان، مقایسه کمی و کیفی ارقام و کلونهای گردوی ایرانی و خارجی، تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و برداشت چغندرقند در منطقه ارزوئیه و ارزیابی پخش سیلات بر تحولات پوشش گیاهی و تغییرات فیزیکی و شیمیایی و نفوذ پذیری خاک از جمله مهمترین تحقیقات این مرکز است.