مراسم عزاداری 28 صفر در نجف اشرف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، صدها هزار تن از مردم عراق به همراه هزاران تن دیگر از زوار غیر عراقی امروز با حضور در مرقد امام علی علیه السلام در نجف اشرف مراسم سالروز وفات نبی اکرم (ص ) و شهادت امام حسن مجتبی ( ع ) را برگزار کردند.

از چند روز پیش از فرا رسیدن 28 صفر، صدها هزار تن از مردم عراق برای حضور در مراسم امروز پیاده حرکت خود را به سوی نجف اشرف آغاز کردند.

این درحالی است که به منظور حمایت از امنیت زوار مرقد امام علی علیه السلام بیش از 4 هزار نیروی امنیتی در نقاط مختلف شهر نجف اشرف مستقر شدند.

همچنین به منظور حفظ امنیت زائران عراقی که پیاده از شهرهای مجاور مانند دیوانیه ، کربلا ، حله و سماوه به سوی نجف اشرف حرکت کردند، 30 هزار نیروی امنیتی عراقی طی این روزها مسئولیت امنیت زوار نجف اشرف را برعهده داشتند.