به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی که به بحرین سفر کرده است، با شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه همتای بحرینی خود دیدار کرد.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در این دیدار گفت: روابط خوب تهران و منامه دشمنان ما را ناراحت و دوستانمان را شاد می‌کند و با توجه به زمینه‌های ارتقاء روابط دو کشور، نباید اجازه توطئه را به بیگانگان بدهیم.

محصولی افزود : مناسبات بیشتر دو کشور باعث می شود تا بیگانگان نتوانند از فضای روابط خوب تهران- منامه ، سوء استفاده کنند.

وی موضوع مبارزه با مواد مخدر را یکی از زمینه‌های تبادل تجارب بین دو کشور دانست و از همتای بحرینی برای سفر به تهران دعوت کرد.

وزیر کشور بحرین نیز سفرمحصولی به منامه را موفق دانست و از تلاشهای ایران برای مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد.آل خلیفه همچنین خواهان استمرار و ارتقاء همکاریها با ایران در زمینه ‌های کنترل حوادث دریایی ، همکاری گارد های ساحلی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر شد.

وی از امضای توافقنامه امنیتی بین دو کشوراستقبال کرد و آن را زمینه ساز گسترش روابط بین دو کشور دانست.