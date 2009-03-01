11 کانون فرهنگی هنری مساجد در شهریار فعال است

طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در مجموع در سطح شهرستانهای استان تهران 320 کانون فرهنگی هنری مساجد فعال می باشد که از این تعداد 11 کانون متعلق به شهرستان شهریار است.

وی افزود: همچنین یک کانون از 10 کانون تخصصی در استان تهران در مسجد امام حسین (ع) شهرستان شهریار ایجاد شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با همکاری کانون فرهنگی هنری مساجد استان تهران 350 کتابخانه تخصصی در این استان و شش کتابخانه تخصصی در این زمینه در شهریار فعال است و چهار کتابخانه نیز در آینده ای نزدیک در شهریار راه اندازی می شود.

طاهری ادامه داد: این کتابخانه های تخصصی با محوریت پژوهش و تبلیغات مذهبی و دینی در جهت مقابله با شبیخون فرهنگی احداث می شوند.

طرح تلاوت نور در 380 مدرسه و مسجد شهریار برگزار شد

طاهری در مورد برگزاری طرح تلاوت نور در این استان خبر داد و بیان داشت: هم اکنون طرح تلاوت نور در چهار هزار و 500 مسجد، کانون و مدرسه در استان تهران در حال اجرا شدن است که از این تعداد 380 مسجد، حسینیه و مدرسه در شهرستان شهریار این طرح را اجرا می کنند.

مشاور مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد استان تهران عنوان کرد: این دبیرخانه در مناسبتهای مختلف محصولات فرهنگی را به صورت رایگان در اختیار کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستانهای استان تهران قرار می دهد.

وی متذکر شد: در صورت پشتیبانی و تامین اعتبارات، این دبیرخانه آمادگی حمایت بیشتر از کانونها در شهرستانهای استان تهران را دارد به نحوی که برای اجرای طرح تلاوت نور، این دبیرخانه جدا از مساجد به مدارس، ادارات، سازمانها، حسینیه ها و نمازخانه های فعال استان 25 جلد قرآن اهدا کرد.

این مسئول اظهار داشت: در مجموع طرح تلاوت نور در 25 هزار مسجد استان تهران و طرح تفسیر روزانه قرآن در پنج هزار مسجد برگزار شده است.

مشاور مسئول دبیرخانه کانون فرهنگی هنری مساجد استان تهران افزود: در اجرای طرح تفسیر، بعد از اقامه نماز در مساجد آیاتی از مسائل اجتماعی و به روز انتخاب و تفسیر می شوند.