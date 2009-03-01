چهار هزار محصل توسط کمیته امداد شهریار آموزش دیدند

اسماعیل رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با ارائه گزارش عملکرد این کمیته از نیمه دوم سال 84 تاکنون اظهار داشت: کلاسها و دوره های آموزشی برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب در بخش ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی برگزار شده که برای برگزاری این دوره ها برای سه هزار و 749 محصل تحت حمایت در مجموع 9 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای ادامه تحصیل دانش آموزان، دانشجویان و طلاب تحت حمایت، رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی محصلان تحت حمایت، برگزاری اردوهای زیارتی و تربیتی ویژه دانش آموزان و سالمندان از دیگر اقدامات انجام شده در بخش خدمات فرهنگی و آموزشی کمیته است.

این مسئول با ارائه اقدامات بخش خدمات عمران، ساختمان و مسکن مددجویان تحت حمایت خاطرنشان کرد: طی این مدت هزار و 298 مورد عملیات ساختمانی از جمله احداث، تعمیر، تکمیل، بازسازی، خرید، اجاره مسکن، تامین انشعابات آب، برق و گاز انجام و در مجموع هشت میلیارد ریال هزینه شده است.

رحیمی از اجرای طرح اکرام در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: شهرستان شهریار هم اکنون بیش از پنج هزار و 215 حامی و خیر کفالت حدود دو هزار و 155 یتیم را بر عهده دارند که خیرین و حامیان در این مدت رقمی معادل 16 میلیارد ریال بابت حمایت از ایتام خود پرداخت کرده اند.