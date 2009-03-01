2800 زوج شهریاری توسط کمیته امداد روانه خانه بخت شدند

اسماعیل رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: همچنین کمیته امداد شهریار طی این مدت ودیعه مسکن با رقمی معادل سه میلیارد ریال به 397 خانواده و اجاره مسکن با رقم سه میلیارد ریال به دو هزار و 585 خانواده شهریاری پرداخت کرده است.

وی در بخش دیگری افزود: در راستای اهداف دولت نهم در جهت محرومیت زدایی در قالب طرح توزیع سهام عدالت این نهاد با همکاری ستاد شهرستان طرح مستقر در سازمان اقتصادی و دارایی استان تهران و فرمانداری شهرستان با بهره گیری از اطلاعات مددجویان پس از ماه ها تلاش مستمر موفق به توزیع اوراق فراخوان اولین مرحل از سهام عدالت به بیش از 16 هزار و 297 مددجوی تحت حمایت به ارزش تقریبی 163 میلیارد ریال شد.

این مسئول با اشاره به فعالیتهای بخش جمع آوری صدقات و کمکهای مردمی خاطرنشان کرد: کمیته امداد شهرستان شهریار با اجرای طرح های مختلفی سعی در افزایش مشارکت مردم و ارائه خدمات مطلوب تر به محرومان دارد که در این راستا با کمک خیرین و شهروندان شهریاری در مجموع 45 میلیارد ریال صدقه جمع آوری شده است.