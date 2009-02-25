تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2009 میلادی.

- مرحله پلی اف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* دیدار الشارجه امارات - دمپو هند

* فورس سنگاپور - مدان اندونزی

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* چلسی انگلستان - یوونتوس ایتالیا

* رئال مادرید اسپانیا - لیورپول انگلستان

* بایرن مونیخ آلمان - اسپورتینگ پرتغال

* ویارئال اسپانیا - پاناتینایکوس یونان

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی انگلستان با برگزاری دیدار تیم های فوتبال میدلزبورو و وستهام پیگیری می شود.

- تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای برگزاری اردوی آماده سازی امروز راهی امارات می شود.