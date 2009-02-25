تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2009 میلادی.
- مرحله پلی اف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* دیدار الشارجه امارات - دمپو هند
* فورس سنگاپور - مدان اندونزی
- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* چلسی انگلستان - یوونتوس ایتالیا
* رئال مادرید اسپانیا - لیورپول انگلستان
* بایرن مونیخ آلمان - اسپورتینگ پرتغال
* ویارئال اسپانیا - پاناتینایکوس یونان
- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی انگلستان با برگزاری دیدار تیم های فوتبال میدلزبورو و وستهام پیگیری می شود.
- تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای برگزاری اردوی آماده سازی امروز راهی امارات می شود.
نظر شما