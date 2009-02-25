  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و برگزاری مرحله پلی اف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه هفتم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2009 میلادی.

- مرحله پلی اف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* دیدار الشارجه امارات - دمپو هند
* فورس سنگاپور - مدان اندونزی

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* چلسی انگلستان - یوونتوس ایتالیا
* رئال مادرید اسپانیا - لیورپول انگلستان
* بایرن مونیخ آلمان - اسپورتینگ پرتغال
* ویارئال اسپانیا - پاناتینایکوس یونان

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی انگلستان با برگزاری دیدار تیم های فوتبال میدلزبورو و وستهام پیگیری می شود.

- تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای برگزاری اردوی آماده سازی امروز راهی امارات می شود.

کد مطلب 839454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها