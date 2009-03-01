اولین کنفرانس "خدمات و تجهیزات نیروگاهی" در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، تاکنون 700 مقاله علمی و تخصصی با 37 موضوع مرتبط با کارگاه های آموزشی به دبیرخانه رسیده است که پس از بررسی آنها توسط داوران و متخصصان صنعت برق، 40 مقاله برتر و 12 کارگاه آموزشی برای ارائه در این کنفرانس انتخاب شده است.

کریمی افزود: در این کنفرانس در خصوص آخرین دستاوردها و نوآوریهای انجام شده در صنعت برق بحث و بررسی می شود و شرکت کنندگان با یافته های علمی جدید نیزآشنا خواهند شد.

در کنار برگزاری کنفرانس، توانمندیهای صنعتگران داخلی و شرکتهای فعال در رمینه ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی و توان مهندسان تولید برق در عرصه نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی هم بصورت نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

برگزاری میزگردهای تخصصی با موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد خصوصی سازی نیروگاهها و چالشهای صنعت نیروگاهی کشور و انتشار کتاب از متن کامل مقاله های ارائه شده از برنامه های جنبی کنفرانس نیروگاهی در قزوین خواهد بود.

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی خدمات و تجهیزات نیروگاهی به مدت دو روز در چهاردهم و پانزدهم اسفند ماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار می شود.