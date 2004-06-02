نگاهي تفصيلي به گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي

وي با اشاره به مندرجات بند C بخش اصلي اين گزارش كه با عنوان ارزيابي Assessments انتشار يافته به "مهر" گفت: در بند43 اين گزارش با اشاره به پيشرفتهاي خوبي كه در فعاليتهاي مورد توافق در زمان ديدار البرادعي از تهران در اوايل آوريل 2004 صورت گرفته ، آمده است: آژانس از اقدام اخير ايران در تهيه اظهارنامه هاي مقدماتي مربوط به پروتكل الحاقي استقبال مي كند . ايران با آژانس در تهيه دسترسي به اماكن مورد درخواست آژانس از جمله كارگاه هاي موجود در سايت هاي نظامي ، همكاري كرده است . اين مساله مورد استقبال است ؛ همانگونه كه از توافق ايران براي تهيه ويزاهاي چند نفره به مدت يك سال براي بازرسان آژانس استقبال مي شود .



وي با اشاره به بند بعدي گزارش ، افزود :آژانس با اشاره به راستي آزمايي هاي خود درباره اجراي تصميم ايران براي تعليق فعاليتهاي غني سازي و بازسازي ، آورده است : به هر حال ، اين وارسي در برخي موارد به دليل بحثهاي مربوط به شرايط دسترسي به سايتهاي DIO - سازمان صنايع دفاعي - به تعويق افتاده است و هنوز به دليل توليد مداوم تجهيزات سانتريفيوژ بوسيله برخي شركتهاي خصوصي جامع نمي باشد . تصميم ايران براي ادامه دادن فعاليت با نسل UF6 در UCF از طريق انجام تستهاي گرم با درك قبلي آژانس در مورد گستره تصميم ايران براي تعليق متفاوت است .



اين ديپلمات توجه آژانس به ادامه پيشروي در زمينه افزايش درك خود از برنامه هسته اي تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت : در بند 45 گزارش ، از تعدادي مساله حل نشده باقي مانده سخن به ميان آمده كه بر اساس آن به خصوص 2 مسئله براي درك ميزان و طبيعت برنامه هاي غني سازي ايران كه پيش از اين آشكار نبوده ، كليدي عنوان شده ؛ پس از اين بند آمده است : مسئله اول به منبع آلودگي HEU و LEU يافت شده در اماكن مختلف ايران مربوط مي شود . همانگونه كه در پاراگراف 27 بيان شد ، اطلاعاتي كه تاكنون بوسيله ايران تهيه شده اند براي حل اين مسئله پيچيده كافي نبوده اند و ايران بايد تمام تلاش خود را براي تهيه اطلاعات تكميلي در مورد منبع اجزاي آلوده كه ميتواند به حل مسائل حل نشده كمك كند ، بكار گيرد . آژانس اطلاعاتي از ديگر كشورها دريافت كرده است كه مي تواند براي حل تعدادي از مسائل آلودگي مفيد باشد و همزمان به درخواست از اين كشورها براي به كار بردن تمام تلاش خود براي كمك به آژانس در حل اين مسئله ادامه خواهد داد .



وي به استناد اين گزارش ، مسئله دوم قيد شده در اين سر فصل را ميزان تلاشهاي ايران براي وارد كردن ، ساخت و استفاده از سانتريفوژها در دو طرح P1 و P2 عنوان كرد.



اين ديپلمات گفت : در گزارش محمد البرادعي آمده است كه آژانس درك كاملتري از گستره برنامه مربوط به سانتريفيوژهاي P1 و اماكن به كار بردن آنها به دست آورده است . به هرحال ، اطلاعات مهم در مورد برنامه سانتريفيوژ P2 مكررا در خواست شده است و در برخي موارد سيل اطلاعات متناقض و متغير همچنان ادامه دارد .



وي افزود : در بند 48 آمده كه اين مهم است كه ايران با تهيه تمام اطلاعات مربوط و همچنين با تهيه دسترسي سريع به تمام سايتهاي مربوط ، به طور فعالانه تلاش مي كند تا به آژانس اين امكان را بدهد كه درك كاملي از برنامه غني سازي ايران به دست آورد . ايران با به تعويق انداختن بازديدهاي اواسط مارس تا اواسط آوريل (از جمله بازديدهاي متخصصان سانتريفيوژ آژانس از تعدادي از اماكن مربوط به برنامه غني ساي سانتريفوژ P2 ايران ) موجب تاخير در جمع آوري نمونه ها و تحليل آنها شد . همچنين مهم است كه همه كشورهاي ديگر كه اطلاعات مربوط را دارند به سرعت چنين اطلاعاتي را به آژانس ارائه كنند . بستن دو مسئله مطرح شده در پاراگرافهاي 46 و 47 پس از حدود دو سال از زمانيكه ايران برنامه هسته اي خود را فاش ساخت اهميت اساسي براي توانايي آژانس براي دادن تضمين هاي لازم به جامعه جهاني در زمينه فعاليتهاي هسته اي ايران دارد .



اين ديپلمات تصريح كرد كه مديركل در پايان Assessments متعهد شده به جلسه ماه سپتامبر شوراي حكام و يا حتي زودتر گزارش دهد.

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