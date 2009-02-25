194 هزار مسافر در فرودگاه بین المللی گرگان جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمد داودی صبح چهارشنبه در این زمینه در جمع خبرنگاران محلی در پاسخ به مهر افزود: از این شمار 30 هزار و 323 مسافر در 11 ماه سال جاری خارجی و بقیه مسافران داخلی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

وی اظهار داشت: بیش از دو هزار و 464 پرواز اعم از برنامه ای و غیربرنامه ای طی ماه سال جاری در فرودگاه بین المللی گرگان صورت گرفت که از این شمار، یکهزار و 890 پرواز مسافری و 574 پرواز غیربرنامه ای بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 166 پرواز بین المللی، 427 پرواز داخلی غیربرنامه ای و 427 پرواز داخلی در این فرودگاه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 179 هزار و 194 مسافر و یک میلیون 608 هزار کیلوگرم بار نیز از طریق پروازهای این فرودگاه جابجا شد.

به گفته داودی، شمار پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان از 42 پرواز به 48 پرواز در هفته افزایش یافته که برقراری پرواز زاهدان - گرگان از جمله این پروازها است.

مدیرکل فرودگاه های گلستان بیان داشت: پرواز زاهدان - گرگان، توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) روزهای پنجشنبه هر هفته برگزار می شود که ورود به گرگان این پرواز در ساعت 10 و 35 دقیقه و خروج از گرگان نیز 11 و 10 دقیقه صبح است.



وی یادآور شد: همزمان با دهه فجر احداث ترمینال حجاج و توسعه اپرون و طولانی شدن باند فرودگان بین اللملی گرگان به بهره برداری رسید.

استان گلستان دو فردگاه در کلاله و گرگان دارد.