20 هزار معلول گلستان تحت پوشش بیمه مکمل درمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اصغر باقری صبح چهارشنبه درکمیته پشتیبانی این اداره کل با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان نسبت به سال گذشته حدود دو هزارنفر افزایش یافته است، تصریح کرد: تعداد هشت هزا ر و 500 نفر مددجو امسال زیرپوشش بیمه مکل درمان قرارگرفته اند.

وی اظهار داشت: میزان اعتبار صندوق درمان استان درسال گذشته 180 میلیون ریال بوده که در سال جاری به 540 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه دفتر امور کودکان و نوجوان این اداره کل، سال جاری 34 مهد کودک شهری و 51 مهد روستایی در استان تشکیل شده است.

مدیرکل بهزیستی گلستان بیان داشت: درحوزه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی با هدف تمرکز بخشیدن به حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی - درمانی و مددکاری سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی اقدام به راه اندازی دومین پایگاه خدمات اجتماعی در یکی از محلات آسیب خیز شهر گرگان کرده است.

به گفته باقری، اجرای طرح مهارت زندگی از جمله اقدامات این اداره کل است که علاوه بر دانش آموزان مقطع راهنمایی، والدین نیز زیر پوشش این طرح قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به مشکلات روانی و اجتماعی پس از بلایای طبیعی، افزایش مهارتهای مدیریت بحران اجتماعات محلی از جمله اهداف این طرح بوده که در برخی شهرستانهای این استان در حال اجرا است.

به گفته باقری، کوچک سازی مراکز شبه خانواده از دیگر اقدامات معاونت امور اجتماعی این سازمان است به طوری که خانه های کوچک با بافت کیفیتی شبیه به خانواده تشکیل می شود.

وی یادآور شد: در حوزه دفتر امور زنان و خانواده، اجرای طرح فقر زدایی با استفاده از مشارکت جامعه در حل مشکلات و کاهش فقر و توانمندسازی جوامع محلی در محلات حاشیه ای و آسیب خیز در دست اجرا است.

