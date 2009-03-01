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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بیکاری مهمترین مشکل شهرستان دامغان است

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار دامغان گفت: بیکاری به عنوان مهمترین مشکل شهرستان دامغان انواع بزهکاری و ناهنجاریها را ایجاد می کند.

محمد رضا البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: برای رفع بیکاری در این شهرستان برنامه های خوبی در دست اجراست که با اجرای طرحهای اقتصادی در چهار سال آینده مشکل بیکاری در شهرستان دامغان به حداقل خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه این شهرستان پتانسیل ها و زیر ساختهای خوبی دارد، تصریح کرد: اگر از زیرساختها به خوبی استفاده شود پنج تا 10 سال آینده جمعیت دامغان دو برابر خواهد شد.

وی از پیشتاز بودن شهرستان دامغان در استان سمنان و حتی کشور در زمینه واگذاری زمینهای مسکن مهر به 1700 متقاضی و معرفی آنها به بانک های عامل خبر داد.

البرزی با بیان اینکه بیمارستان 160 تختخوابی دامغان در پایان سال 88 به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: تنها آموزشی بودن این بیمارستان نیاز مردم را برطرف نمی کند و به دنبال تخصصی کردن آن هستیم.

کد مطلب 839494

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