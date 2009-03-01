بیکاری مهمترین مشکل شهرستان دامغان است

محمد رضا البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: برای رفع بیکاری در این شهرستان برنامه های خوبی در دست اجراست که با اجرای طرحهای اقتصادی در چهار سال آینده مشکل بیکاری در شهرستان دامغان به حداقل خواهد رسید .

وی با تاکید بر اینکه این شهرستان پتانسیل ها و زیر ساختهای خوبی دارد، تصریح کرد: اگر از زیرساختها به خوبی استفاده شود پنج تا 10 سال آینده جمعیت دامغان دو برابر خواهد شد .

وی از پیشتاز بودن شهرستان دامغان در استان سمنان و حتی کشور در زمینه واگذاری زمینهای مسکن مهر به 1700 متقاضی و معرفی آنها به بانک های عامل خبر داد .