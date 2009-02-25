شبکه آبرسانی شش روستا در خاتم اصلاح و بازسازی شد

حیدر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: اصلاح و بازسازی شبکه توزیع روستاهای هاشم آباد چاهک، ترکان هرابرجان، رحمت آباد، چنارناز، خوانسار و کرخنگان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 775 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: با بازسازی و اصلاح شبکه از هدر رفت آب در شبکه های روستایی جلوگیری به عمل خواهد آمد که این امر تاثیر به سزایی در کاهش آب بدون درآمد، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت آب شرب خواهد داشت.

وی ادامه داد: ایجاد خط انتقال و ساخت مخزن روستای کرخنگان، ساخت اتاق برق و کلر روستای ترکان، آبرسانی سیار به روستاهای تابعه،‌ ایجاد خط انتقال چاهک، حصار کشی مخزن ذخیره کرخنگان و تامین آب روستاهای چاهک از دیگر پرو‍ژه های عمرانی انجام شده در شرکت آب و فاضلاب روستایی خاتم است.

کاظمی پور با بیان اینکه این شرکت فاز دوم بازسازی و اصلاح شبکه توزیع 9 روستای چاهک، فتح آباد، شهریاری، ترکان، حسین آباد، رحمت آباد، هرابرجان، توتک و چنار ناز را نیز در دست اقدام دارد،‌ خاطرنشان کرد: این بازسازی ها با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال انجام خواهد شد.

وی تعداد کل پروژه های سال جاری در شهرستان خاتم را پنج مورد اعلام کرد و افزود: این پروژه ها شامل تامین آب روستای برزگر،‌ تامین آب روستای باغ معدن، کف شکنی روستای کرخنگان و روستای چنار ناز و بازسازی 9 روستای مذکور با اعتباری معادل شش میلیارد 30 میلیون ریال است.

این مسئول ادامه داد: تامین آب روستایی باغ معدن با هزینه یک میلیارد و 800 میلیون ریال در حال اجراست و با بهره برداری از این پروژه 18 خانوار با جمعیتی بالغ بر 140 نفر از آب شرب سالم برخوردار می شوند.