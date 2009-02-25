118 موقوفه جدید در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام روح الله بیگی صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته وقف افزود: این تعداد موقوفه جدید شامل 113 موقوفه در میاندوآب و پنج موقوفه در مهاباد است.

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری 23 موقوفه در میاندوآب، چهار موقوفه در مهاباد و سه موقوفه در ارومیه توسط مردم خیر استان وقف شده است.

کمک 35 میلیارد ریالی برای مرمت و بازسازی مساجد آذربایجان غربی

حجت الاسلام بیگی در ادامه از اعطای کمک 35 میلیارد ریالی توسط اداره کل اوقاف استان و استانداری برای مرمت و بازسازی مساجد استان در سال جاری خبرداد و بیان داشت: 25 میلیارد ریال از این اعتبار به صورت کمک نقدی و غیر نقدی از محل اعتبارات اوقاف و 10 میلیارد ریال از این کمکها از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.

وی با بیان اینکه این اعتبار برای بازسازی 313 مسجد درمناطق مختلف استان هزینه شده است، بیان داشت: این اقدام در طول سی سال گذشته بی سابقه بوده و بیانگر اهمیت و توجه دولت به مسایل دینی و فرهنگی است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در ادامه از تصویب طرح جامع بازسازی امامزاده های "غریب حسن ارومیه"، " برگشاد سلماس"، " اجاق حمزیان خوی"، " تاج الدین علی میاندوآب، " اولیای نظام الدین نقده"، " محمد ابراهیم و دیزج تکیه" شهرستان ارومیه و بازسازی "مسجد یولقون آغاج تکاب" خبر داد.

به گفته وی، این طرح ها با استفاده از درآمدهای موقوفات استان در دست اجرا هستند.

وی با اشاره به اجرای 12 طرح عمرانی توسط این نهاد در سال جاری گفت: این طرح های عمرانی و مسکونی در شهرهای خوی، مهاباد، بوکان، میاندوآب و ارومیه با استفاده از درآمدهای موقوفات اجرا می شوند.

وی در ادامه از اختصاص 20 میلیارد و 450 میلیون ریال برای احداث، تعمیر و تجهیز شش مسجد در استان خبر داد و اضافه کرد: برای توسعه و بازسازی هفت امامزاده و بقعه متبرکه نیز بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

به گفته ی حجت الاسلام بیگی، بازسازی و زیباسازی مساجد قدیمی چهارده معصوم، میدان، میرزا علی اکبر و امام حسن عسگری (ع) ارومیه نیز در دست اجراست.

250 پرونده مربوط به زمینهای موقوفه در محاکم قضایی آذربایجان غربی در دست رسیدگی است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در ادامه با اشاره به تشکیل و رسیدگی 250 پرونده در خصوص زمینهای موقوفه در محاکم قضایی گفت: عمر برخی از این پرونده ها به بالای 30 سال می رسد.

وی با تاکید بر تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها اظهارداشت: هم اکنون نزدیک 30 هکتار از زمینهای موقوفه در شهر قره ضیا الدین توسط یکی از ارگانهای دولتی تصرف شده که در حال تملک این زمینها هستیم.

بالای 20 میلیارد ریال درآمد موقوفات استان در سال جاری

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی درآمدهای موقوفات استان را بیش از 20 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: این میزان شامل نزدیک 15 میلیارد ریال درآمدهای موقوفات متصرفی، سه میلیارد ریال مربوط به موقوفات غیرمتصرفی و نزدیک به دو میلیارد ریال مربوط به درآمدهای امامزاده ها در استان است.

حجت الاسلام بیگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 964 موقوفه متصرفی ، 78 موقوفه غیرمتصرفی، بیش از 21 هزار و 900 رقبات متصرفی، چهارهزار و 426 رقبات غیرمتصرفی، هشت هزار و 498 رقبات مزروعی و سه هزار و 314 رقبات تجاری در استان وجود دارد .

وی با تاکید بر احیای موقوفات استان و انجام فعالیتهای فرهنگی در استان، اخذ و اصلاح بیش از 250 جلد سند مالکیت، احیای دوهزار و 700 هکتار از اراضی موقوفه، اجرای 40 همایش و فعالیت فرهنگی را از دیگر فعالیتهای این اداره کل عنوان کرد.

در حال حاضر سه هزار و 742 مسجد و 113 بقعه متبرکه در آذربایجان غربی وجود دارد.