اردوی امارات به رفع نقایص کمک می کند/ دنبال پشتوانه سازی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستی مهر ضمن بیان این مطلب افزود: برای انجام تمرینات ویژه در حالی به امارات سفر خواهیم کرد که در بازیهای تدارکاتی با تیم های عربی بتوانیم مشکلات فنی بازیکنان را بررسی و با انجام تمرینات ویژه ،نواقص را رفع نمائیم.

وی در ادامه بیان کرد: پس از تمرینات یک هفته ای در امارات از 20 اسفند ماه در شهر اصفهان به مدت 5 روز اردو خواهیم زد تا با تیم های قدر این استان نیز دیدارهای دوستانه ای را انجام داده و بازیکنان را به شرایط ایده آل برای حضور در مسابقات پیش رو و جام جهانی آماده کنیم.

وی افزود: تا پایان سال و پس از برگزاری دو اردوی فوق پرونده اردوها را بسته و از سال آینده تمرینات فشرده و اردوهای پی در پی را در دستور تمرینی ملی پوشان قرار خواهیم داد.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان در ادامه خاطر نشان کرد: تا آبانماه سال 88 فرصت داریم تا تیم را به طور کامل آماده نموده و با حمایت مسئولین امیدوار هستیم تا نتایج خوبی را کسب نمائیم.

وی در خصوص میزبانی نیجریه افزود: هنوز به طور رسمی از سوی کادراجرایی مسابقات اعلام نشده که نیجریه میزبان قطعی بازیهای جام جهانی خواهد بود یا خیر. اما در هر صورت بازیکنان را برای حضوری پرقدرت در میادین پیش رو آماده نموده و از قرار گرفتن در مقابل تیم های قدر باکی نداریم.

دوستی مهر در ادامه در خصوص استعدادیابی و استفاده از بازیکنان برتر استانها گفت: طبق نشستی که با دبیر کل فدراسیون در خصوص طرح استعداد یابی برگزار شد مقرر شد تا مناطق استانها به 8 قسمت تقسیم شده و پس از آن با اعزام مربیان به استانها برترین ها را انتخاب نموده و پشتوانه تیم های ملی را تامین نمائیم.