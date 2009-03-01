طرح تسطیح اراضی در دامغان آغاز شد

عباس علیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان افزود: این طرح برای تبدیل اراضی نامناسب به زمین‌های مناسب کشاورزی در این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: این طرح در 350 هکتار از اراضی مناطقی از شهرستان دامغان در دست اجراست.

وی با بیان اینکه این اراضی فاقد شرایط انجام فعالیت‌های کشاورزی است، گفت: این اراضی که در مناطق فرات، وامرزان، امیرآباد و باقرآباد واقع است پس از تسطیح زیر فعالیت کشاورزی قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان افزایش سطح زیرکشت، کاهش مصرف آب و صرفه‌جویی در آن و افزایش برداشت محصول در این شهرستان را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

علیان نژاد افزود: در شهرستان دامغان محصولات مختلف زراعی و باغی تولید می‌شود و پسته، سیب‌زمینی و گندم از جمله مهم‌ترین اقلام تولیدی این شهرستان است.