به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم کشور مقدونیه در یونسکو از شاعران جوان جهان که سنی کمتر از 35 سال دارند برای شرکت در این جشنواره دعوت به عمل آورده است.
شاعران باید پنج نسخه از دیوان شعر خود، ترجمه یک قطعه شعر به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیولی و زندگینامه مختصر خود را همراه با یک قطعه عکس به دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در کشور خود ارسال کنند.
کار گزینش داوطلبان در سطح ملی به عهده کمیسیونهای ملی یونسکو است که نتایج آن به نمایندگی دائم مقدونیه در یونسکو اعلام خواهد شد. هیئت داوران جشنواره نیز در سطح بینالمللی کار بررسی و گزینش را انجام خواهند داد.
اشعار منتخب در قالب یک مجموعه شعر منتشر در جشنواره استروگا که اواخر اوت 2009 برگزار میشود، رونمایی خواهد شد. همچنین برگزیدگان در شب شعری که به مناسبت روز جهانی شعر در مقر یونسکو برگزار میشود شرکت خواهند کرد.
آخرین مهلت برای دریافت درخواستها 5 مارس 2009 برابر با 15 اسفند 87 تعیین شده است. علاقمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی یونسکو به نشانی www.unesco.org مراجعه کنند.
نظر شما