۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

گزیده روزانه اخبار سازمان تبلیغات اسلامی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اخبار تبلیغات اسلامی در استانهای گیلان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، قزوین و شهرستان سلسله و نیز موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان را در خبرگزاری مهر می خوانید.

- موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، در آستانه برگزاری پنجمین همایش بین‌المللی «دکترین مهدویت» با موسسه «آینده روشن» همکاری می‌کند.

- حجت‌الاسلام صادق جعفرپور؛ رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله گفت: گفتمان‌های دینی راهی بسوی بالا بردن سطح آگاهی دانش‌آموزان در مسائل مذهبی و پاسخگویی به شبهات دینی جوانان است.

- مدیر‌کل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: تفرقه کشورهای اسلامی به سود استکبار جهانی و زیان مسلمانان جهان است.

- مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، از برگزاری دوره آموزشی جنبش‌های نوپدید دینی در 3 استان خراسان شمالی، گیلان و آذربایجان غربی خبر داد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: برگزاری با شکوه زیارت پیامبر(ص) توسط مسلمانان جهان، مصداق بارز وحدت اسلامی است.

