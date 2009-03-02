نمایشگاه توانمندیهای صنعت نفت با حضور یکصد شرکت داخلی

دبیر کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: به منظور برپایی نمایشگاه توانمندیهای بخش داخلی در عرصه ساخت تجهیزات صنعت نفت، افزون بر سه هزار و 600 متر مربع فضای نمایشگاهی در حاشیه کار کنگره پیش بینی شده است.

حمید راکی افزود: در این نمایشگاه سازندگان داخلی و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت آخرین دستاوردهای خود را در زمینه ساخت تجهیزات و نیازهای پروژه های بزرگ صنعت در معرض دید شرکت کنندگان در «کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت» قرار می دهند.

وی خاطر نشان کرد: در اولین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت کشور که در روزهای بیستم و بیست و یکم اسفندماه جاری در اهواز برگزار می شود، یک هزار و 200 نفر از مدیران ارشد وزارتخانه های نفت، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و بانک مرکزی و سایر بانکها، شرکتهای بیمه، مشاوران و پیمانکاران صنعت نفت و سازندگان تجهیزات صنعت نفت از سراسر کشور حضور دارند.

راکی گفت: چهار شرکت اصلی تابع وزارت نفت، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و انجمن دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی نفت در برپایی این کنگره مشارکت دارند.