پنج هزار نفر از سمنان به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

سرهنگ محمد حسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: اعزام کاروان راهیان نور با هدف آشنایی با رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مناطق عملیاتی و آشنایی با فرهنگ جبهه و شهادت به این مناطق انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این کاروان ها از بیستم اسفندماه به این مناطق اعزام می شوند، گفت: این افراد در قالب 25 کاروان به جنوب کشور اعزام می شوند .

بابایی با اشاره به اینکه اعزام کاروان های راهیان نور استان سمنان تا پانزدهم فروردین ماه 88 ادامه دارد، دو هزار و 500 نفر از این افراد را دانشجویان تشکیل می دهند.

فرمانده سپاه قائم استان سمنان تصریح کرد: این کاروان های از مناطق فتح المبین، تنگه چزابه، سوسنگرد، فکه، دهلاویه، اروند رود و فاو دیدن می کنند.