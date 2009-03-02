پنج هزار نفر از سمنان به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

سرهنگ محمد حسین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: اعزام کاروان راهیان نور با هدف آشنایی با رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، مناطق عملیاتی و آشنایی با فرهنگ جبهه و شهادت به این مناطق انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این کاروان ها از بیستم اسفندماه به این مناطق اعزام می شوند، گفت: این افراد در قالب 25 کاروان به جنوب کشور اعزام می شوند.
بابایی با اشاره به اینکه اعزام کاروان های راهیان نور استان سمنان تا پانزدهم فروردین ماه 88 ادامه دارد، دو هزار و 500 نفر از این افراد را دانشجویان تشکیل می دهند.
فرمانده سپاه قائم استان سمنان تصریح کرد: این کاروان های از مناطق فتح المبین، تنگه چزابه، سوسنگرد، فکه، دهلاویه، اروند رود و فاو دیدن می کنند.
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