روسای دانشگاه ها از دعوت افراد غرض ورز به اسلام و تشیع خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان حجت الاسلام محمدرضا صالحیان در جمع خبرنگاران افزود: در دین ما اصلی ثابت وجود دارد که خدا، پیامبر و اهل بیت آن اصل ثابت را تعیین نموده اند و باید براساس آن اصل ثابت کارهای خود را تنظیم نماییم و خطاب به کسانی که در ذهن خود یک طرز تفکری را بوجود آورده و می خواهند آن را تحمیل نمایند باید گفت اگر اندیشه ای داریم باید خودمان را به آن اصل واحد تطابق دهیم.

وی ادامه داد: مشکلی که در این حیطه وجود دارد این است که افراد غرض دار نمی خواهند از مباحث علمی، وجدانی و عقلی قانع شوند و تا زمانی که این مشکل وجود دارد همواره این مسائل پیش می آید و قرآن نیز بخشی از مخالفین خدا و پیامبر را منافقین و کسانی که از روی مرض و غرض سخن می گویند، اعلام می کند.

وی تصیح کرد: البته نباید فراموش کرد که عده ای نیز در این عرصه به دنبال کشف حقیقت هستند که باید آنان را در این عرصه یاری نمود.

صالحیان همچنین با اشاره به سخنان پیامبر گرامی اسلام در خصوص افراد فتنه جو اظهار داشت: فتنه بدترین نوع خیانت است و اگر اندیشه ای تخریب شود بسیار امری سخت و ناجوانمردانه است که عواقب بدی را به همراه دارد.

وی با اشاره به سخنرانی محمد مجتهد شبستری در دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: اینگونه مباحث باید در جایی بحث شود که چند اندیشمند گرد هم باشند و دعوت یک شخص در یک جمع دانشجویی باید با علم باشد و چنانچه اگر دعوت کنندگان اینگونه جلسات با علم این اقدام را انجام داده باشند آنان نیز افرادی خیانت گر حساب می شوند.

وی تصریح کرد: نمی توان با ارزشهای مردم بازی کرد و باید مطرح نمودن اینگونه مباحث در مکانی علمی بحث نمود نه اینکه از بلندگوی رسمی استفاده شود .

مسئول دفتر شورای نمایندگی سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه اکنون ما شاهد هجمه وسیعی بر علیه مذهب تشیع می باشیم، خاطرنشان کرد: تعبیر ما از این هجمه ها به یک ظرف شیشه ای است که با ستون محکمی برخورد می کند و می شکند و اصول شیعه آنچنان محکم است که ایرادی بر آن وارد نیست.