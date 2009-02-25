وزارت امور خارجه اهانت به شیعیان در مدینه را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی با صدور پیامی یادآور شده است: اطلاعاتى که از منابع مختلف به ما رسیده ‏نشان مى‌دهد که چند روز قبل جمعى از شیعیان احساء و قطیف براى زیارت به مدینه منوره رفته‌اند، هنگامى که زنان آن‌ها در کنار بقیع ‏مشغول زیارت بودند، مأموران وهابى افراطى به آنها توهین کرده و دشنام داده‌اند و این امر سبب درگیرى با مردان شده است، سپس حدود ‏دو هزار نفر از مردان آنها در کنار حرم نبوى متحصن شده‌اند تا به این‌گونه کارها پایان داده شود اما جمعى از همان مأموران با اسلحه به ‏آن‌ها حمله کرده‌اند و عده‌اى را مجروح ساخته‌اند و جمعى را دستگیر نموده‌ و سپس وهابیون افراطى به سراغ اتومبیل‌هاى آنها رفته و ‏اتومبیل‌هاى آن‌ها را تخریب کرده‌اند.‏



در بخش دیگری از این پیام آمده‌است: متأسفانه ما همواره ناظر اینگونه نابسامانى‌ها در مدینه منوره هستیم و اهانت‌هاى آن‌ها را به زائران ‏ایرانى مى‌بینیم اما این بار اهانت‌ها و آزارها متوجه شهروندان خودشان هم شده است، گویا این گروه اندک خود را مالک حرمین شریفین ‏مى‌دانند و هرگونه تحمیل بر دیگران را بر خلاف تمام موازین اسلامى و بین المللى بر دیگران جایز مى‌شمرند، سزاوار است همه مسلمین ‏جهان و وزارت خارجه ما این مسئله را بطور جدى از طرق بین‌المللى دنبال کنند.



در این پیام آمده است؛ چرا یک اقلیت کوچک متعصب افراطى هر کارى را ‏که بخواهد در این اماکن مقدس که متعلق به همه مسلمین جهان است آزادانه انجام مى‌دهد، آنها چه حقى دارند که افکار خودشان را درباره ‏زیارت قبور پیشوایان بزرگ اسلام بر دیگران تحمیل کنند، چرا اگر چند جاسوس بهایى در ایران دستگیر شود کنگره آمریکا به دفاع از آنها بر ‏مى‌خیزد ولى در برابر این حوادث دردناک همه آنها خاموشند.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه این پیام می افزاید: در ضمن آیا سزاوار است سازمان حج، دانش آموزان و دانشجویان پسر و دختر ‏ما را به چنین منطقه ناامنى ببرد. طبق اطلاعات صحیح در سال گذشته این گروه از وهابى ها 30 میلیون کتاب بر ضد شیعه منتشر کرده اند، ‏این در حالى است که اجازه نمی‌دهند حتى یک جلد کتاب به عنوان پاسخ منطقى به ایرادات واهى آنها منتشر شود، همه ما مسلمین به خصوص ‏همه شیعیان و دولت و ملت به عقیده اینجانب در برابر این گونه مسائل مسئول هستیم.‏

