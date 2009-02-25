وزارت امور خارجه اهانت به شیعیان در مدینه را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی با صدور پیامی یادآور شده است: اطلاعاتى که از منابع مختلف به ما رسیده نشان مىدهد که چند روز قبل جمعى از شیعیان احساء و قطیف براى زیارت به مدینه منوره رفتهاند، هنگامى که زنان آنها در کنار بقیع مشغول زیارت بودند، مأموران وهابى افراطى به آنها توهین کرده و دشنام دادهاند و این امر سبب درگیرى با مردان شده است، سپس حدود دو هزار نفر از مردان آنها در کنار حرم نبوى متحصن شدهاند تا به اینگونه کارها پایان داده شود اما جمعى از همان مأموران با اسلحه به آنها حمله کردهاند و عدهاى را مجروح ساختهاند و جمعى را دستگیر نموده و سپس وهابیون افراطى به سراغ اتومبیلهاى آنها رفته و اتومبیلهاى آنها را تخریب کردهاند.
در بخش دیگری از این پیام آمدهاست: متأسفانه ما همواره ناظر اینگونه نابسامانىها در مدینه منوره هستیم و اهانتهاى آنها را به زائران ایرانى مىبینیم اما این بار اهانتها و آزارها متوجه شهروندان خودشان هم شده است، گویا این گروه اندک خود را مالک حرمین شریفین مىدانند و هرگونه تحمیل بر دیگران را بر خلاف تمام موازین اسلامى و بین المللى بر دیگران جایز مىشمرند، سزاوار است همه مسلمین جهان و وزارت خارجه ما این مسئله را بطور جدى از طرق بینالمللى دنبال کنند.
در این پیام آمده است؛ چرا یک اقلیت کوچک متعصب افراطى هر کارى را که بخواهد در این اماکن مقدس که متعلق به همه مسلمین جهان است آزادانه انجام مىدهد، آنها چه حقى دارند که افکار خودشان را درباره زیارت قبور پیشوایان بزرگ اسلام بر دیگران تحمیل کنند، چرا اگر چند جاسوس بهایى در ایران دستگیر شود کنگره آمریکا به دفاع از آنها بر مىخیزد ولى در برابر این حوادث دردناک همه آنها خاموشند.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه این پیام می افزاید: در ضمن آیا سزاوار است سازمان حج، دانش آموزان و دانشجویان پسر و دختر ما را به چنین منطقه ناامنى ببرد. طبق اطلاعات صحیح در سال گذشته این گروه از وهابى ها 30 میلیون کتاب بر ضد شیعه منتشر کرده اند، این در حالى است که اجازه نمیدهند حتى یک جلد کتاب به عنوان پاسخ منطقى به ایرادات واهى آنها منتشر شود، همه ما مسلمین به خصوص همه شیعیان و دولت و ملت به عقیده اینجانب در برابر این گونه مسائل مسئول هستیم.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی در پیامی ضمن محکوم کردن اهانت وهابیون افراطی عربستان به شیعیان، خواستار پیگیری و بررسی موضوع توسط وزارت امور خارجه ایران و مسلمانان جهان شد.
