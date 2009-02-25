برنامه های هفته وحدت با مشارکت خود جوش مردم اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار ظهر امروز در جلسه ستاد گرامیداشت هفته وحدت در استان کردستان اظهار داشت: اولویت دستگاه های اجرایی و متولیان برگزاری مراسمهای هفته وحدت در کردستان باید بر روی مشارکتهای خود جوش مردم برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: ما باید شرایطی را در استان ایجاد کنیم که در کنار برنامه های دستگاه های دولتی نقش و مشارکت مردمی در برنامه ها و آیینهای خاص این هفته پررنگ تر شود.

استاندار کردستان افزود: اهمیت و مقوله وحدت در جامعه بر هیچ کسی پوشیده نیست و ما باید تلاش کنیم که این وحدت را در جامعه بیش از گذشته ترویج و به صورت عملی برای ادامه این روند کوشش کنیم.

نجار خاطرنشان کرد: برگزاری آیینهای میلاد حضرت محمد (ص) در استان کردستان از گذشته دور تا کنون سابقه داشته و ما باید از ظرفیت رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما برای انتقال این فضای معنوی به دیگر نقاط کشور تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از بهترین فرصتها برای نشان دادن ارادت مردم کردستان به اهل بیت هفته وحدت است که می توان از حضور مسافران نوروزی برای نشان دادن این فضای معنوی در استان کردستان استفاده کرد.

در ادامه این جلسه هر کدام از روسای ادارات و سازمان های دولتی استان گزارشی از برنامه های خود در ایام هفته وحدت ارائه کردند و قرار شد که در این ایام در تمامی استان برنامه های مختلف مولودی خوانی، مسابقات فرهنگی و ورزشی و جشنهای شادی برگزار شود.