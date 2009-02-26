استیل آذین در اندیشه انتقام از شهرداری تبریز/ کار سخت شاهین در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای جمعه هفته جاری و شنبه هفته پیش رو پیگیری می شود که در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته تیم استیل آذین صدرنشین گروه "الف" این رقابت‌ها در ورزشگاه خانگی خود میزبان شهرداری تبریز تیم سوم این گروه است.

شاگردان نادر دست نشان که صدرنشین جدول رده بندی گروه "الف" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور هستند، در این بازی به جبران شکست دور رفت مقابل این تیم می اندیشند. علاوه بر این آنها می توانند با کسب 3 امتیاز این دیدار جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کنند.

البته چشم دیگر استیل آذینی‌ها به بازی صنعت نفت با آلومینیوم اراک است تا در صورت متوقف شدند شاگردان زرینچه در آبادان، دو تعقیب کننده بزرگ خود را در یک روز پشت سر بگذارند.

اما در گروه "ب" روز جمعه شاهین پارس جنوبی صدرنشین مطلق این گروه میهمان تربیت یزد است و در آن بازی سخت تنها به کسب 3 امتیاز فکر می کند تا راهش را برای صعود مستقیم به لیگ برتر هموارتر کند.

برنامه کامل دیدارهای هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

جمعه - 9/12/1387

* سپاهان نوین - کوثر لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه

* پتروشیمی تبریز - گل گهرسیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* شهرداری بندرعباس - مقاومت بسیج فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

شنبه - 10/12/1387

* صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

* شهرداری زنجان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه کارگران زنجان

* استیل آذین - شهرداری تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تهران

* صنعت مهرکام پارس - هما تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر

جدول رده بندی گروه الف:

1- استیل آذین 32 امتیاز

2- آلومینیوم اراک 27 امتیاز (2 بازی کمتر) - تفاضل گل 10+

3- شهرداری تبریز 27 امتیاز (یک بازی کمتر) - تفاصل گل 9+

4- پتروشیمی تبریز 25 امتیاز

5- سپاهان نوین 22 امتیاز (2 بازی کمتر)

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13- نساجی مازندران 10 امتیاز (3 بازی کمتر) - تفاضل گل 4-

14- شهرداری زنجان 9 امتیاز (یک بازی کمتر) - تفاضل گل 7-

گروه ب:

جمعه - 9/12/1387

* شموشک نوشهر - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوشهر

* تربیت یزد - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* اتکا گلستان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* نیروی زمینی تهران - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی

* داماش لرستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود

شنبه - 10/12/1387

* ماشین سازی تبریز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* دیهیم اهواز - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

جدول رده بندی گروه ب:

1- شاهین پارس جنوبی 35 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- تراکتورسازی تبریز 28 امتیاز

3- مس رفسنجان 26 امتیاز

4- پیام مخابرات شیراز 24 امتیاز

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13- دیهیم اهواز 11 امتیاز

14- ماشین سازی تبریز 7 امتیاز (یک بازی کمتر)