اسامی غیرفارسی از سر در مغازه های لرستان حذف می شود

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: طرح برخورد با به‌ کارگیری اسامی و عناوین بیگانه در سردرب مغازه‌های استان لرستان اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه ای که بین انجمن فرهنگی هنری آفتاب و اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و این اداره کل منعقد شده است، تمامی سر در مغازه ها و اسامی بیگانه و غیر فارسی به کار گرفته شده بررسی و تصویر برداری شده و پس از طی مراحل قانونی و تذکر لازم و تعویض آنها، گزارش اقدامات انجام شده به وزارت متبوع انعکاس خواهد یافت .

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به اهداف این طرح، یادآور شد: این طرح به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلام اجرا می شود.

علوی خاطرنشان کرد: این حرکت تأثیر مناسبی در اذهان و تبلیغات شهری و حفظ زبان فارسی و جلوگیری از ورود و تثبیت الفاظ غیر فارسی و بیگانه خواهد داشت که امید است با اجرای صحیح آن شاهد حذف تمامی اسامی غیر فارسی و بیگانه باشیم.