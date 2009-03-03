رئیس امور حقوقی و مجلس وزارت علوم منصوب شد

احمد مومنی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: با در نظر گرفتن چارت جدید وزارت علوم و تفکیک معاونت حقوقی و امور مجلس از معاونت پشتیبانی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر جواد سعدون زاده را به سمت ریاست امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه منصوب کرد.

وی اضافه کرد: دکتر سعدون زاده استادیار دانشگاه ونماینده مردم آبادان در مجلس هفتم بوده وعضوهیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است.

مشاور وزیر علوم افزود: دکتر طالبیان نیز در حال حاضر سمت معاونت مدیریت منابع انسانی که از معاونت طرح و توسعه سابق و بخش پشتیبانی و اداری مالی معاونت حقوقی و پشتیبانی تشکیل شده است را به عهده دارد.