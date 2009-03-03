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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۱

اختصاصی مهر /

رئیس امور حقوقی و مجلس وزارت علوم منصوب شد

رئیس امور حقوقی و مجلس وزارت علوم منصوب شد

مدیر کل دفتر وزارتی و مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از انتصاب رئیس امور حقوقی و مجلس وزارت علوم خبر داد.

احمد مومنی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: با در نظر گرفتن چارت جدید وزارت علوم و تفکیک معاونت حقوقی و امور مجلس از معاونت پشتیبانی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر جواد سعدون زاده را به سمت ریاست امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه منصوب کرد.

وی اضافه کرد: دکتر سعدون زاده استادیار دانشگاه ونماینده مردم آبادان در مجلس هفتم بوده وعضوهیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است.

مشاور وزیر علوم افزود: دکتر طالبیان نیز در حال حاضر سمت معاونت مدیریت منابع انسانی که از معاونت طرح و توسعه سابق و بخش پشتیبانی و اداری مالی معاونت حقوقی و پشتیبانی تشکیل شده است را به عهده دارد.

کد مطلب 839636

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