پاسخ رئیس پیام نور به معترضین امتحانات / شرایط برگزاری امتحان مجدد

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه پیام نور هر ساله پس از برگزاری امتحانات با اعتراضات و گلایه هایی از سوی دانشجویان این دانشگاه مواجه است اما امسال امتحانات به خوبی و با کمترین ایراد و اشکال برگزار شد و مشکلات تنها در برخی موارد جزئی بود که بلافاصله برطرف شد.

وی با بیان اینکه در امتحانات پایان ترم امسال حقی از کسی ضایع نشده است گفت: بر اساس ادعای برخی دانشجویان تنها بحث بسیار دشوار بودن سئوالات یک درس مطرح شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: در صورتی که در امتحان پایان ترم درسی 90 درصد دانشجویان نتوانند نمره قبولی بیاورند، نمره درس ناتمام اعلام و امتحان مجددا برگزار می شود و دانشجو هیچ هزینه ای برای برگزاری مجدد امتحان پرداخت نمی کند.

وی اظهار داشت: چند مورد اشکالی که در کلید سئوالات امتحانات اخیر وجود داشت، تصحیح و نمره واقعی دانشجویان اعلام شد.

حسینی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور برگزار کننده 3 هزار امتحان است و وجود بخشی از این اشکالات در سئوالات طبیعی است.

وی با بیان اینکه سیستم برگزاری امتحانات و تصحیح سئوالات در دانشگاه پیام نور متفاوت از سایر دانشگاهها است به مهر گفت: سیستم دانشگاه پیام نور متمرکز است یعنی کل نمره در اختیار استاد قرار نمی گیرد و تصحیح اوراق مانند کنکور به صورت مکانیزه انجام می شود. از سوی دیگر دانشجویان پیام نور باید منابع بیشتری را نسبت به سایر دانشجویان برای امتحان مطالعه کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: از این رو اگر اعتراض به این سیستم ارائه شده باشد، وارد نیست و با توجه به اینکه متمرکز بودن این سیستم به نفع دانشگاه است در حال حاضر تغییر نمی کند.

وی ادامه داد: برخی با انتقاد به اینکه چرا برگزاری و تصحیح امتحانات به واحدهای دانشگاه پیام نور واگذار نمی شود، علیه این دانشگاه فضا سازی می کنند در حالی که این روش به مصلحت دانشگاه نیست و به اعتبار علمی دانشگاه خدشه وارد می کند.

حسینی افزود: هم اکنون کسب یک نمره واحد توسط دانشجویی از دانشگاه پیام نور واحد تهران و دانشجویی از دانشگاه پیام نور شهرستان دارای ارزش یکسانی است و نشان دهنده سطح سواد یکسان این دو دانشجو است اما برخی دنبال ضعفها و اشکالات در مقابل خدمات بیشمار این دانشگاه هستند.

به گزارش مهر، چند روز گذشته برخی رسانه ها از اعتراض دانشجویان دانشگاه پیام نور نسبت به امتحانات پایان ترم این دانشگاه و وجود برخی اشکالات در سئوالات این امتحانات خبر داده بودند.