طرح نظارتی ویژه نوروز 88 استان گلستان از یازدهم اسفند آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی این ستاد افزود: با توجه به اینکه همه ساله در ایام پایانی سال تقاضای عمومی برای خرید بسیاری از کالاها و خدمات افزایش می یابد، ایجاد زمینه مناسب برای تأمین مایحتاج عمومی و کنترل نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات ضروری اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار داشت: از اینرو برای جلوگیری از تخلفات در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت کالاها، همزمان با سراسر کشور طرح نظارتی ویژه نوروز 88 از یازدهم اسفندماه در سطح استان آغاز و تا پانزدهم فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: عرصه فعالیت در این طرح در بخش کالایی مانند البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواروبار و شیرینی جات، لبنیات، مواد پروتئینی، قندوشکر، روغن نباتی و برنج، انبار و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا است.

به گفته کهنسال، در بخش خدمات، شرکتهای مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، واحدهای اقامتی، غذاخوریها و رستورانهای بین شهری شامل این طرح می شوند.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: نظارت ویــژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور برای کالا و خدمات، نظارت بر واحدهای صنفی برگزار کننده حراج مطابق با آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی، نظارت بر عملکرد مراکز خرید کالاهای موردنیاز این ایام و پایانه های حمل و نقل، نظارت بر خدمات پس از فروش خودروها، نظارت بر رعایت درصد سودهای خرده فروشی و عمده فروشی کالا از جمله موارد مهم نظارتی در این طرح است.

وی یادآورشد: در زمان اجرای این طرح اکیپهای بازرسی در قالب گشتهای سیار و ثابت در مراکز عمده عرضه کالا و خدمات، میادین میوه و تره بار، پایانه های مسافربری بین شهری و نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا مستقر می شوند.

وی، از شهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق تلفن 124 ستادهای خبری سازمان بازرگانی و ادارات شهرستان اطلاع داده تا در اسرع وقت پیگیریهای لازم بعمل آید.

31 هزار واحد صنفی در گلستان فعالیت دارد.