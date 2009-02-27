ارائه پیشنهاد جبران کاهش بودجه سازمان تبلیغات/ بودجه فرهنگ مشابه 87

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر خاطر نشان کرد: بودجه فرهنگ در سال 88 مشابه وضع سال 87 است و رشد قابل ملاحظه ای ندارد.

نماینده مردم مشهد ادامه داد: برخی دستگاه ها از نظر رشد بودجه وضع مناسب تری دارند از جمله سازمان اوقاف که 115 درصد افزایش بودجه دارد ویا سازمان ملی جوانان که 17 درصد رشد بودجه ای داشته و یا وزارت ارشاد که آن هم حدود 17 درصد افزایش بودجه دارد.

وی درعین حال یادآورشد: برخی دستگاه ها نیز کاهش بودجه چشمگیری دارند از جمله سازمان تبلیغات که 40 درصد و حوزه هنری که 38 درصد کاهش بودجه داشته اند.

آرین منش تاکید کرد: دولت معتقد است بودجه در نظر گرفته شده برای این دو دستگاه همان میزانی است که در سال گذشته درلایحه بودجه دولت درنظرگرفته بود و به همین دلیل نمی توان گفت کاهش بودجه داشته اند چون مجلس 40 درصد به بودجه این دو سازمان اضافه کرده بود ودرلایحه بودجه 88 حدود 2 درصد بودجه این دومجموعه نسبت به لایحه سال گذشته افزایش نشان می دهد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اضافه کرد: کمیسیون فرهنگی بودجه سازمان تبلیغات و حوزه هنری را به میزان مصوبه مجلس در سال گذشته رساند و در مجموع بودجه سازمان تبلیغات 40 و بودجه حوزه هنری 38 درصد توسط کمیسیون فرهنگی افزایش یافت.

وی درپایان گفت: البته این نظرکمیسیون فرهنگی بوده و تغییر بودجه این دو دستگاه به نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی نیز بستگی دارد اما کمیسیون فرهنگی پیشنهاد تغییر بودجه را داده است.