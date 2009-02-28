احمد سمایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: در حالیکه سفر تیراندازان ایران با ترکیب ورزشکاران رشته طپانچه و تفنگ (زن و مرد) به اردوی کویت به دلیل آماده نبودن کشور میزبان در برپایی این اردو به تعویق افتاد در آخرین روزهای مانده به این سفر برخی تیراندازان مشکل خروج از کشور دارند.

وی افزود: ورزش تیراندازی به لحاظ دارا بودن اهمیت نظامی در بین نیروهای مسلح جایگاه ویژه ای دارد و به همین دلیل سالهاست شاهد حضور تیراندازان زبده این رشته در تیم های ملی هستیم اما درعین حال همواره با مشکل خروج از کشور این ورزشکاران روبرو بوده ایم.

مسئول اعزام تیم طپانچه به اردوی تدارکاتی کویت خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از تیراندازان تیم ملی و تیم اعزامی ایران به اردوی تدارکاتی کویت از کارمندان یا پرسنل نظامی هستند به همین دلیل برای خروج از کشور این نفرات با مشکل روبرو شده ایم.

وی ادامه داد: ما تمام کارهای اعزام این تیم 40 نفره به اردوی کویت را انجام داده ایم وتقریبا نزدیک به دو ماه و نیم پیگیر سفر 16 تیراندازی که از کارمندان یا پرسنل نیروهای مسلح هستند بوده ایم. متاسفانه تا به امروز مسئولین نهادهای مربوطه با اعزام این نفرات موافقت نکرده اند و بعید به نظر می رسد در فرصت باقیمانده مجوز خروج این تیراندازان را دریافت کنیم.

سمایی با تاکید بر اینکه اگر سفر این تیراندازان به کویت درست نشود دیگر از تیراندازان نظامی استفاده نخواهد کرد گفت: این تنها تصمیم من به عنوان مربی تیم ملی نیست بلکه تصمیم فدراسیون نیز همین است که تیراندازان نیروهای مسلح را از تیم های ملی کنار بگذاریم.

وی تصریح کرد: این تیراندازان از امکانات تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی سیزم استفاده می کنند اما در هنگام حضور در برنامه های تیم ملی که می تواند به آینده آنها کمک کند حضور ندارند. قطعا در آینده دیگر روی این تیراندازان سرمایه گذاری نخواهد شد و هر چند این نفرات با ارزش هستند اما کمتر در ترکیب اردوها و مسابقات برون مرزی از آنها استفاده خواهد شد.

مربی تیم ملی طپانچه ایران ادامه داد: هر چند حراست سازمان تربیت بدنی که خود یک نهاد امنیتی است مسئولیت کلیه نفرات و نیروهای اعزامی را می پذیرد اما بازهم شاهد صادر نشدن مجوز خروج از کشور این نفرات بودیم.