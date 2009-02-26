مصوبه کمیسیون تلفیق درباره هدفمند کردن یارانه ها قطعی نیست

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق درباره اختصاص 8400 میلیارد تومان به عنوان سقف درآمد دولت از فروش حامل های انرژی بیان داشت: بعد از رای نیاوردن پیشنهاد 20 هزار میلیارد تومان به عنوان سقف درآمد دولت از فروش حامل های انرژی با یک استدلال نادرست نمایندگان به پیشنهاد 8400 میلیارد تومان برای این موضوع رای دادند و در پیشنهاد مطرح شده عنوان شد که این 8400 میلیارد جدا از 10 هزار میلیاردی است که در بودجه برای این موضوع اختصاص داده شده یعنی در مجموع 18400 میلیارد تومان سقف درآمدی دولت از فروش حامل های انرژی است اما بعد مشخص شد که در بودجه 10000 میلیاردی در کار نیست و کل مبلغ همین 8400 میلیارد تومان است.

نماینده تبریز تاکید کرد: اگر لایحه بودجه اصلاحیه نداشت مصوبه کمیسیون تلفیق درباره 8400 میلیارد تومان سقف درآمد دولت از فروش حامل های انرژی مصوبه نهایی بود اما با توجه به رسیدن اصلاحیه بودجه آن مصوبه نهایی نیست و در زمان بررسی اصلاحیه بودجه بار دیگر در صورت طرح موضوع، درباره مصوبه قبلی بحث خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: هنوز اصلاحیه بودجه در کمیسیون تلفیق بحث نشده و هفته آینده کمیسیون وارد این موضوع می شود و در جریان آن ممکن است بدون نیاز به تشکیک در رای قبلی کمیسیون، در رابطه با 8400 میلیارد تومان مبلغ مورد نظر تغییر کند.