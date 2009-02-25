به گزارش خبر گزاری مهر در مشهد از آنجا که آیین خطبه ‌خوانی شب شهادت حضرت رضا(ع) از گذشته در حرم مطهر رضوی مرسوم بوده است امسال نیز این مراسم باشکوه در حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، علمای اعلام، روحانیون معظم، شخصیتهای لشکری و کشوری و جمع کثیری از خادمان امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

در این مراسم همزمان با غروب روز شهادت حضرت رضا(ع)، خادمان عزادار امام رضا(ع) در حالی که شمع‌های روشنی در دست دارند، همراه با نوحه‌خوانی از محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی به سوی صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر حرکت می‌کنند.