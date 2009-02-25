  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۵

آیین خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا (ع ) برگزار می شود

آیین خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا (ع ) برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: آیین خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا (ع ) در شهر مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبر گزاری مهر در مشهد از آنجا که آیین خطبه ‌خوانی شب شهادت حضرت رضا(ع) از گذشته در حرم مطهر رضوی مرسوم بوده است امسال نیز این مراسم باشکوه در حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، علمای اعلام، روحانیون معظم، شخصیتهای لشکری و کشوری و جمع کثیری از خادمان امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

در این مراسم همزمان با غروب روز شهادت حضرت رضا(ع)، خادمان عزادار امام رضا(ع)  در حالی که شمع‌های روشنی در دست دارند، همراه با نوحه‌خوانی از محل  سازمان مرکزی آستان قدس رضوی به سوی صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر حرکت می‌کنند.

 

کد مطلب 839661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها